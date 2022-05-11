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عاجل .. الحكومة: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا للقضاء على «قوى الشر»

كتب:

محمد مجدي
12:38 م | الأربعاء 11 مايو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر، الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء.

مسيرة البناء والتنمية مستمرة

وجدد مجلس الوزراء، تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مؤكدا أنّ مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة جهود القضاء على قوى الشر، التي تستهدف النيْل من استقرار الوطن، وتقويض جهود التنمية.

دعم كامل لجهود مكافحة الإرهاب

وأكد مجلس الوزراء، دعمه الكامل لرجال القوات المسلحة والشرطة في جهودهم المستمرة لاقتلاع جذور الإرهاب، حماية لأمن الوطن والمواطنين، وصونًا لمقدراته.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.