مدبولي: مؤتمر صحفي عالمي الأسبوع المقبل لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا: «لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات».

توفير السلع لتلبية احتياجات المواطنين

وأشار مدبولي، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكدا في هذا الصدد، أنّ أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، وعلى رأسها توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.

تقييم منظومة إجراءات الاستيراد

وأضاف رئيس الوزراء: «من هنا تأتى أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، فيما يتعلق باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، وما يتعلق بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج».

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل، لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.