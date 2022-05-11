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عاجل .. مدبولي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية قريبا

كتب:

محمد مجدي
12:45 م | الأربعاء 11 مايو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تستعد حاليا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم تنظيم فعالية لإطلاق الاستراتيجية في الفترة المقبلة.

مؤتمر COP27

وأضاف مدبولي، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، أنّه جرى التوافق على مشروعات سيتم التقدم بها خلال الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27، المُقرر انعقادها في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وناقش رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعدادا لاستضافة مصر COP27، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.