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وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.. وإعلان الحداد 40 يومًا

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شريف سليمان
12:24 م | الجمعة 13 مايو 2022
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لمدة 40 يومًا بداية من اليوم الجمعة. 

ووفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام»، فقد قررت الوزارة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

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بقلم شريف سليمان