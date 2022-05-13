العاهل الأردني ينعى الشيخ خليفة: فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة

نعى العاهل الأردني عبد الله بن الحسين، رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي قبل قليل، عبر منصة التغريدات القصيرة «تويتر».

وكتب العاهل الأردني: «رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخًا عزيزًا وقائدًا فذًا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرّس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية، نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته».