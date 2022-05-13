تعليم مطروح: صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين يونيو المقبل

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين على مستوى جميع العاملين في المدارس بالإدارات والقطاعات التعليمية بالحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة يونيو المقبل، وجار تجهيز الكشوفات الخاصة بالصرف من كل مدرسة بالتنسيق مع الحسابات والشئون المالية بمديرية التربية والتعليم تمهيدا لمراجعتها قبل الدفع الإلكتروني والصرف.

تعليمات صرف مكافآة الامتحانات

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إنه أصدر تعليماته لقطاع الشئون المالية والإدارية بديوان المديرية بصرف مكافأة امتحانات النقل 200 يوم لجميع المعلمين بمدارس المحافظة، وكذلك صرف كافة المستحقات المالية الأخري قبل العاشر من شهر يونيو المقبل على أن يتم أرجاء صرف المكافأة السالف ذكرها للعاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية إلى شهر يوليو 2022 مع بداية موازنة العام المالي الجديد وتوافر الاعتمادات المالية.

دعم العاملين في «التربية والتعليم»

أكد وكيل تعليم مطروح في تصريحات لـ «الوطن»، أن المديرية لا تدخر جهداً ليس بتدبير مكافأة المعلمين فقط ولكن في سبيل توفير الأجواء الهادئة والمناسبة لجميع المعلمين والإداريين في أنحاء المحافظة، من أجل تقديم جميع سبل الدعم وتوفير الأجواء التربوية المناسبة لتقديم منتج تعليمي متطور وتحقيق عمل مؤسسي تكاملي يسوده الجدية والالتزام وتقدير المسئولية.

وتابع وكيل تعليم مطروح، أنه جرى الانتهاء من امتحانات صفوف النقل الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الثاني الاعدادي، وجار أعمال التصحيح، وستبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي غدا السبت في جميع المدارس، ويجرى متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمطروح.