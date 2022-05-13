«عبدالعاطي»: تطوير المنظومة المائية وتأهيل الترع والتحول للري الحديث

بحث الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، التعاون فى قضايا المياه، مع ممثلى «مجموعة التعاون الدولى الهولندية»، من خلال تقنية «الفيديوكونفرانس»، وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الملحة ذات الصلة، فى إطار قيام المجموعة بإعداد تقرير عن «تاريخ التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه».

وأشار «عبدالعاطى» إلى تاريخ التعاون الطويل القائم بين البلدين فى مجال المياه، الذى يعود إلى ٤٦ عاماً، منذ تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه عام ١٩٧٦، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات فى موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعيتها، وتقنيات معالجتها، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما استعرض الوزير التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيّرات المناخية، مؤكداً أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، الأمر الذى دفع الوزارة لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧، بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية مواردها وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.

كما أشار إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية، التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً فى مجالات تأهيل الترع والمساقى، والتحول إلى نظم الرى الحديث، والتوسّع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى.