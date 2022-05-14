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عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد على توليه الحكم رئيساً لدولة الإمارات

كتب:

محمد أبو عمرة
02:54 م | السبت 14 مايو 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة.

واضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

 

 

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.