الإحصاء: 55.3% من الأسر المصرية تعيش في الريف.. بمعدل 14.1 مليون أسرة

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عـدد الأسر المصرية بلغ 25.5 مليون، وذلك في أول يناير 2022، وتضمن التقرير الصادر عن الجهاز بمناسبة اليوم العالمى للأسرة، الذى يحتفل به فى 15 مايو من كل عام، العديد من المؤشرات والتي جاءت على النحو التالي:

55.3 % من الأسر تقيم بالريف المصري

- 55.3 ٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف «14.1 مليون أسرة»

- 44.7 % من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر «11.4 مليون أسرة».

- 34.3 ٪ من الأفراد في الفئة العمرية «أقل من 15 سنة».

- 26.8 ٪ من الأفراد فى فئة الشباب «15-29 سنة».

- 35.1 ٪ من الأفراد في سن العمل «30-64 سنة».

- 3.9 ٪ نسبة كبار السن «65 سنة فأكثر».

واوضح التقرير أنه وفقا لإحصاءات التعليم للعام الدراسي «2020/2021» تبين التالي :

24.4 مليون طالب مقيدون بالتعليم قبل الجامعي

- 1.3 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي.

- 13.4 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي.

- 5.5 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.

- 4 مليون و48 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي «1.9 مليون طالب بالثانوي العام، 999 ألف بالصناعي، 815 ألف بالتجاري، 70 ألف بالفندقي، 248 ألف بالزراعي».

- 180 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة.

- 3 مليون و424 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي «جامعات ومعاهد»، منهم 48.6٪ من الإناث و51.4٪ من الذكور.

نشرة الزواج والطلاق

أما نشرة الزواج والطلاق، فكانت المؤشرات على النحو التالي:

- 8.7 حالة زواج مقابل 2.2 حالة طلاق لكل ألف من السكان عام 2020.

- بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 876015 عقد زواج عام 2020 بمعدل 8.7 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 222036 حالة طلاق لنفس العام بمعدل 2.2 لكل ألف من السكان.

ووفقا لبيانات نشرة إحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2020 كانت مؤشرات التأمين الاجتماعى الحكومى والقطاعين العام والخاص كالتالي:

مؤشرات التأمين الاجتماعي الحكومي والقطاعين العام والخاص

- 116.1 مليار جنيه قيمة المعاشات بالقطاع الحكومي عام 2019/2020 مقابل 85.5 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 35.8%.

- 3.9 مليون حالة عدد الحالات المستفيدة من معاشات القطاع الحكومي عام 2019/2020 مقابل 3.7 مليون حالة عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 3.8%.

- 100.7 مليار جنيه قيمة المعاشات بالقطاع العام والخاص عام 2019/2020.- 5.02 مليون حالة عدد الحالات المستفيدة من معاشات القطاع العام والخاص عام 2019/2020.