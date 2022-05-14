جولة بين أسرار ومهارات مجال تصنيع العطور.. «جودة الصناعة في ريحتها»

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، تقريرًا عن العطور، تحت عنوان «صناعة العطور.. جودة الصناعة في ريحتها»، ذكر فيه محمد صلاح، كيمائي، أن مهنة صناعة العطور ليست بها دراسة، ولكن يتم التدريب عليها من أجل اكتساب تجارب وخبرة، موضحًا أنه بدأ في تلك المهنة عندما كان طالبًا، خاصة حينما طلب منه بعض زملائه تصنيع بعض العطور لهم، ومن هنا بدأ معهم خطوة بخطوة، وأصبح يتعرف على أنواع العطور من وقت لآخر.

أنواع العطور

وأضاف «صلاح»، أنه أصبح يجري تجارب في صناعة العطور، حتى أصبحت لديه خلفية كبيرة عن المجال بشكل عام، ثم اتجه إلى عمله كيمائي، لكن منعه شغفه وحبه للمجال الذي سار فيه سابقًا عن استكمال عمله ككيميائي، وعاد مرة أخرى لمجال تصنيع العطور، وأصبح يتعلم فيها بشكل كبير ويحبها بشكل أكبر، موضحًا أن هناك أنواعا عديدة في العطور، مثل عطور خشبية وعطور زهور، وسويتي، واسباس، فالعطور الرجالي تميل إلى حد ما إلى القوة والخشونة.

ما يميز العطر الحريمي عن الرجالي

وأشار محمد صلاح، إلى أن العطور الرجالي يتم فيها استخدام عطور بعينها مثل الاسترس والأخشاب والحمضيات مثل الأنواع الفريش والليمون، بينما العطور الحريمي تميل إلى الزهور، والفروتي والسويتي، والأشياء المسكرة، موضحًا أن أكبر عدوين للعطر هما الإضاءة والحرارة، فإذا تم تسليط الإضاءة مباشرة إلى العطر تعمل الإضاءة على تكسير جزيئات العطر، وبالتالي يجعل ريحة العطر ليست جيدة، وكذلك حال تعريض العطر لدرجة حرارة عالية يغير من نوع العطر ويجعله غير مستقر.

تحذيرات من وضع زجاجات العطر في السيارات

وحذر من وضع زجاجة العطر في السيارات أو تعرضها لدرجات حرارة عالية، لأن درجة الحرارة تعمل على تكسير جزيئات العطر، ويجعل ثباته ليس الأفضل، موضحًا أن التعتيق هو أمر أساسي في العطور «يعني أعمل العطر وأركنه من شهر لـ6 شهور، حتى في الأوريجنال بنعمله كده، وده يجعل الزيت يمتزج بالكحول مما يجعل ثبات العطر على أفضل ما يرام، ولا يجعل الشخص يشعر برائحة الكحول في العطر»، موضحًا أن عملهم ليس سهلا، كونه يحاول تطوير العمل.