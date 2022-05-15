معيط: انتهاء تطوير وميكنة 90% من المديريات المالية في يونيو 2022

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّه سيتم الانتهاء من تطوير وميكنة 90% من المديريات المالية قبل نهاية يونيو المقبل، على نحو يسهم في حوكمة المنظومة المالية للدولة، ورفع كفاءة الأداء المالي بالجهات الإدارية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها للمسارات التنموية المحددة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، وتحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

افتتاح مديريات مالية في 5 محافظات

وأضاف وزير المالية، أنّ الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المديريات المالية بمحافظات أسيوط والبحيرة والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، بما يحقق الانضباط المالي ويحافظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين، وينفذ المستهدفات التنموية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ تطوير المباني يساعد على تهيئة بيئة عمل مُحفزة ترتقي بمستوى الأداء على النحو الذي يرفع كفاءة الإنفاق العام.

ترشيد الإنفاق العام

وتابع معيط، أنّ الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بترشيد الإنفاق العام، بحيث يتم توجيه الاعتمادات المالية وفقًا للاحتياجات المُلحة في ظل التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على كل اقتصادات العالم خاصة بالدول الناشئة، لافتًا إلى أنّ المراقبين الماليين بالجهات الإدارية، يلعبون دورًا محوريًا في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذي يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو، بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.

تحديث وميكنة المديريات المالية

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنّ قطار تحديث وميكنة المديريات المالية يجوب المحافظات، بما يتسق مع جهود الدولة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بأنماط العمل الحكومي وفقًا لبرامج طموحة ترتقي بالكوادر البشرية من خلال توفير البيئة الملائمة لاستدامة التدريب على ضوء أحدث الخبرات الدولية، لافتًا إلى أنّه خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيتم افتتاح المديرية المالية بمحافظات أسيوط، والبحر الأحمر، والبحيرة.

ولفت إلى انتهاء ميكنة نُظم العمل بشكل كامل في المديريات المالية بمحافظات أسيوط، والبحر الأحمر، والبحيرة، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، ويؤهل هذه المقار لتصبح نماذج لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمي، لتحقيق الجودة الشاملة.