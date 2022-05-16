أماكن رؤية خسوف القمر بحلوان وقنا.. وأعلى نقطة في مصر

دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، محبي الظواهر الكونية والفلكية، لمتابعة ورؤية ظاهرة خسوف القمر من القبة الشمسية بمقر المعهد بمحافظة حلوان وذلك عن طريق التليسكوبات الفلكية بالمعهد.

دعوة لمحبي الظواهر الفلكية بصعيد مصر لمشاهدة خسوف القمر

كما دعا المعهد أيضا المهتمين بالظواهر الفلكية من محافظة قنا خاصة ومن جنوب الصعيد عامة لمتابعة رصد ظاهرة خسوف القمر من نادي أعضاء هيئة التدريس بمحافظة قنا وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

بداية خسوف القمر فجر اليوم

وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد بأن الأرض سوف تشهد خسوفاً كلياً للقمر اليوم الموافق الإثنين 16 مايو 2022

وبدأ خسوف القمر بخسوف شبه ظلي أي تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة تسهل من الرؤية بالعين المجردة ويكون عند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

توقيت بداية خسوف القمر الكلى والجزئي على مصر

فيما يبدأ خسوف القمر الجزئي عند الساعة الرابعة و27 دقيقة فجراً بتوقيت محافظة القاهرة.

ويبدأ خسوف القمر الكلي عند الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحاً بتوقيت محافظة القاهرة.

ذروة خسوف القمر على مصر

وتصل ذروة خسوف القمر عند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحًا حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر.

توقيت انتهاء خسوف القمر

في تمام الساعة السادسة و53 دقيقة صباحاً ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي، لينتهي خسوف القمر الجزئي عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباحاً ثم نهاية خسوف القمر الشبه ظلي عند الساعة الثامنة و50 دقيقة.

سيوة أعلى نقطة لخسوف القمر في مصر

وتكون أكبر قيمة لخسوف القمر بمصر في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.