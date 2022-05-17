هل السلام والمصافحة بين المسلمين تغفر الذنوب؟.. دار الإفتاء تُجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني عن ثواب التحية والمصافحة بين المسلمين، وذلك رداً على سؤال تلقته من أحد الأشخاص نص على: «هل ورد في السنة النبوية المطهرة ما يُفِيدُ أنَّ المسلمَ إذا سلَّم على أخيه المسلم أو صافحه غفر الله لهما قبل تفرقهما؟».

هل سلام المسلم على أخيه يغفر الذنوب؟

وبينت دار الإفتاء، أنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ، يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُهُ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُوبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ»، وهو ما يؤكد استحباب السلام بين المسلمين بعضهم بعض، وأن السلام يغفر الذنوب.

فضل السلام بين المسلمين

وتابعت دار الإفتاء المصرية: ورى الإمام حذيفة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ»، وهو ما يدل على أهمية وفضل السلام والمصافحة بين المسلمين بعضهم بعض، وأنه من مكارم الأخلاق، وله ثواب كبير عند الله.

السلام والمصافحة بين المسلمين

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن أن السلام على الناس والمصافحة فيما بينهم من السنن الحسنة التي يغفر الله تعالى بها الذنوب، وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا»، وعلي هذا فلمصافحة والسلام بين المسلمين من الأمور التي يستحب فعلها، كما أنها تغفر الذنوب، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.