محافظ القليوبية: دعم مكتبة مصر العامه وإنشاء أفرع جديدة لتفعيل الأنشطة

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على أهمية الدور الإيجابي والريادي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة بالقليوبية، ودورها الثقافي في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى النشء الجديد، مشيداً بالجهد المبذول من القائمين على العمل بالمكتبة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القليوبية اليوم للسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بمكتبة مصر بمحافظة القليوبية، ومبلغا تحيات ودعم السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة لمحافظة القليوبية، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام و نهلة مسلم مديرة مكتبة مصر العامة وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

أهمية مكتبات مصر العامة

ناقش المحافظ خلال اللقاء دور وأهمية مكتبات مصر العامة كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصري، وتلعب دوراً محورياً في توعية وتنمية مهارات الأطفال والشباب، وتناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات والمقترحات للعمل على تطوير الأنشطة بمكتبة مصر العامة بالقليوبية، والتي جاء من أهمها التوسع في إنشاء فروع جديدة للمكتبة بمدن وقرى المحافظة تماشيا مع المشروع القومي حياة كريمة لبناء الإنسان المصري، فضلا عن تفعيل خطة مصر للثقافة و التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى مقترح إنشاء فرع جديد للمكتبة بمدينة شبرا الخيمة حيث اقترح المحافظ البحث عن إنشاء فرع جديد للمكتبة بمدينة شبرا الخيمة لإنشاء مكتبة على غرار مكتبة مصر العامة بمدينة بنها لتخدم أبناء المدينة.

إنشاء فروع جديدة بمدن المحافظة

كما وجه المحافظ أيضا باستغلال المباني القديمة بالمدن بعد رفع كفاءتها لإنشاء فروع للمكتبة بكل مدينة موجها أيضا بضروة تفعيل أنشطة المكتبة لخدمة عدد أكبر من الأطفال والنشء وتنمية مهاراتهم لما لتلك الأنشطة من أهمية كبرى في خلق جيل واع ومثقف يسهم في بناء مصر الحديثة، كما اتفق المحافظ والسفير خلال لقائهما على التوسع في الأنشطة التي تتعلق بالسيدات كدورات التدريب على الحياكة والتطريز وأعمال الكروشيه والمنتجات اليدوية فضلا عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في تلك الأنشطة وتوفير أجهزة القراءة بطريقة «برايل» للمكفوفين.

كما أبدى السفير رضا الطايفي رغبته في توفير أي من هذه الأجهزة أو المعدات التي تدعم وتساعد المكتبة على تنفيذ برامجها وأنشطتها المتميزة لخدمة الأطفال والشباب و السيدات من جميع الأعمار.