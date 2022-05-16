تيتو مختار يستعد لطرح ألبوم زي النجوم.. «يناقش التحرش والاكتئاب»

يستعد مغني الهيب هوب محمد مختار فتحي، الشهير بتيتو، لطرح ألبوم زي النجوم، الذي يتناول من خلاله عددا من القضايا التي تشغل المجتمع.

وقال تيتو مختار في بيان صحفي، إن غناء الهيب هوب من أهدافه الأساسية مناقشة القضايا التي تشغل المجتمع، وعلى رأسها نبذ العنف والتطرف والعنصرية في صورة غنائية، وهذا النوع من الغناء منتشر منذ التسعينيات في كل أنحاء العالم، ووصل الوطن العربي عام 2005.

زي النجوم يناقش العديد من القضايا

وأضاف تيتو، أن ألبوم زي النجوم يناقش العديد من القضايا التي تشغل المجتمع المصري هذه الأيام مثل قضايا التحرش والاكتئاب والغربة، كما تطرق إلى المراحل التي يمر بها المطرب في مجال الغناء.

وأوضح أن الألبوم يتضمن العديد من النصائح كالتحدي والإصرار على تحقيق الأهداف والتمسك بالحياة دون استسلام.

وأصبح الراب هو الفن الأسرع انتشاراً في العالم؛ إذ حظي بشعبية كبيرة في معظم دول العالم.

تكريم تيتو مختار كأفضل مطرب شاب في الوطن العربي

وتابع تيتو: «حصلت على عدد من الجوائز والتكريمات، وتم تكريمي من قبل مواهب عربية بدولة المغرب كأفضل مطرب شاب في الوطن العربي، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمؤسسة بمدينة الرباط بالمغرب، الذي يهدف لاختيار مجموعة من الفنانين العرب وتكريمهم كأفضل أشخاص في مجال الفنون والآداب والسينما والمسرح.

يذكر أن تيتو مختار، مؤلف موسيقي وشاعر غنائي من مواليد مدينة أسيوط، ودرس في كلية الهندسة، وبدأ مشواره الفني بأغنية وعي الناس ثم توجه لفن الراب والهيب هوب وغنى في العديد من الإعلانات التليفزيونية المصرية، وكانت آخر أعماله ألبوم على الطريق، الذي كان يناشد قضايا العنف والتفكك الأسري والتشرد.