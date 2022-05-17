ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية لزيادة شراء السيارات والإنفاق بالمطاعم

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بقوة في أبريل الماضي، حيث اشترى المستهلكون المزيد من السيارات وسط تحسن في العرض وزيادة الإنفاق في المطاعم، ما وفر دعما قويا للاقتصاد في بداية الربع الثاني.

ويشير الارتفاع الواسع في مبيعات التجزئة، والذي أبلغت عنه وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، إلى أن الطلب كان قوياً على الرغم من الرياح المعاكسة من ارتفاع التضخم وتوتر معنويات المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة.

رفع أسعار الفائدة

وقال ماثيو ماسيكوت، الخبير الاقتصادي في «سيتي جروب» بنيويورك، في مذكرة بحثية: «يجب أن تحد مبيعات التجزئة القوية من المخاوف بشأن مخاطر الانحدار على النمو، وأن تجعل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يركزون بشدة على رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع للغاية.. في مرحلة ما، سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى إضعاف طلب المستهلكين وإبطاء التضخم، ولكن الرياح الخلفية القوية من نمو الدخل الاسمي والائتمان الاستهلاكي المتاح تدفع الطلب في الوقت الحالي».

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9٪ الشهر الماضي. وتم تعديل البيانات لشهر مارس صعوديًا لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 1.4٪ بدلاً من 0.5٪ كما ورد سابقًا. وجاءت الزيادة في مبيعات التجزئة في أبريل ، والتي عكست طلبًا قويًا وأسعارًا أعلى، متماشية مع توقعات الاقتصاديين.

وارتفعت المبيعات بنسبة 8.2٪ على أساس سنوي، وتتكون مبيعات التجزئة في الغالب من السلع ولا يتم تعديلها للتضخم الذي يبدو أنه بلغ ذروته. ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي في أبريل.

انتعاش مبيعات السيارات

وجاءت الزيادة في مبيعات التجزئة مدفوعة بإيرادات وكلاء السيارات، والتي انتعشت بنسبة 2.2٪ بعد انخفاضها بنسبة 1.6٪ في مارس. عوض ذلك انخفاضًا بنسبة 2.7٪ في المبيعات في محطات البنزين. تراجعت الأسعار في المضخة من أعلى مستوياتها في أبريل.

وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3٪، وارتفعت الإيصالات في الحانات والمطاعم، وهي فئة الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة، بنسبة 2.0٪.

كما ارتفعت مبيعات متاجر الملابس بنسبة 0.8 ٪ مع عودة العديد من العمال إلى المكاتب، وارتفعت مبيعات المتاجر الإلكترونية بنسبة 2.1٪، بحسب وزارة التجارة الأمريكية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة السياسى بمقدار 75 نقطة أساس منذ مارس، ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا المعدل بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعات السياسة المقبلة في يونيو ويوليو.

وأشاد الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة بنمو المبيعات باعتباره عرضًا لمرونة المستهلك، لكنه حث البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي على رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وتمرير تشريع لإصلاح سلسلة التوريد ومعالجة إصلاح الهجرة لتخفيف قيود سوق العمل.