أيقونة الفرنسية بريجيت باردو تشارك في فيلم وثائقي طويل عن مسيرتها الفنية

يستعد المخرج البلجيكي آلان بيرلينر لتقديم فيلم وثائقي طويل عن أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو، والتي أعلنت عن دعمها الكامل للمشروع حتى أنها ستتولى التعليق الصوتي للفيلم بنفسها، ومن المقرر أن يتضمن مجموعة من مقاطع الفيديو والصور الأرشيفية التي لم تعرض من قبل، بالإضافة إلى موسيقى من خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وكشف المخرج آلان بيرلينر عن سبب رغبته في تقديم فيلم عن بريجيت باردو: «تبقى أيقونة بريجيت باردو لغز، اليوم يمكن اعتبارها ناشطة نسوية، لكن في عصرها أسيء فهمها، كانت متمردة وغير متوافقة مع الأفكار الصارمة لما يجب أن تكون عليه المرأة، عندما كان ما تسعى إليه قبل كل شيء هو حريتها.. كانت ولا تزال متمردة لهذا السبب».

آلان بيرلينر: الفيلم يمنح بريجيت باردو فرصة للحديث عن حياتها

وأضاف: «سيوفر الفيلم فرصة لبريجيت باردو للتحدث بصراحة عن حياتها وإعادة النظر في بعض القضايا التي تشعر بشغف حيالها مثل مكانة المرأة في المجتمع ورعاية الحيوان، وإزالة الغابات والاحتباس الحراري»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

من هي بريجيت باردو؟

بدأت النجمة الفرنسية بريجيت باردو حياتها المهنية في التمثيل عام 1952، وحصلت على تقدير دولي لدورها في فيلم «And God Created Woman» عام 1956، كما لفتت انتباه المثقفين الفرنسيين عندما كانت موضوع مقال لسيمون دي بوفوار عام 1959 بعنوان «متلازمة لوليتا»، وبنيت على موضوعات وجودية تصفها بأنها أول امرأة وأكثرها تحررًا في فرنسا ما بعد الحرب.

وفازت «باردو» بجائزة «ديفيد دي دوناتيلو» لأفضل ممثلة أجنبية عام 1961 عن فيلم «The Truth»، ولعبت دور البطولة في فيلم «Le Mépris» للمخرج جان لوك جودار عام 1963، كما تم ترشيحها لجائزة بافتا أفضل ممثلة عن دورها في فيلم لويس مالي «Viva Maria».

وبحلول عام 1973، قررت باردو التقاعد من مجال الترفيه، بعد ما شاركت في 47 فيلمًا، وقدمت في العديد من المسرحيات الموسيقية، وسجلت أكثر من 60 أغنية، وحصلت على وسام جوقة الشرف عام 1985، وبعد تقاعدها أصبحت ناشطة في مجال حقوق الحيوان وأنشأت مؤسسة باسمها.