رئيس التحرير

محمود مسلم

للمرة الخامسة.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي بـ«العاصمة الإدارية»

كتب:

محمد مجدي
10:50 ص | الأربعاء 18 مايو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد هذا الاجتماع هو الخامس الذي يعقده مجلس الوزراء في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويناقش الاجتماع مستجدات العمل بالملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة، ومن بينها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والإجراءات والخطوات التي تتخذها لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

كان رئيس الوزراء، قد وجه وزراء الحكومة، أمس، بالعمل على تكثيف التواجد في مقار الحكومة في العاصمة الإدارية في المرحلة المقبلة.

اقرأ المزيد:

بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

مدبولي يتابع تحضيرات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ

مدبولي يلتقي مسؤولي مجموعة «ستيلانتس» المصنعة لسيارات بيجو وفيات وكرايسلر

«مدبولي»: توجيهات رئاسية ببذل المزيد من الجهود لدعم المواطنين خلال الأزمة الحالية
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.