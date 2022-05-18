للمرة الخامسة.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي بـ«العاصمة الإدارية»

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد هذا الاجتماع هو الخامس الذي يعقده مجلس الوزراء في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويناقش الاجتماع مستجدات العمل بالملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة، ومن بينها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والإجراءات والخطوات التي تتخذها لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

كان رئيس الوزراء، قد وجه وزراء الحكومة، أمس، بالعمل على تكثيف التواجد في مقار الحكومة في العاصمة الإدارية في المرحلة المقبلة.