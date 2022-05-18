مدبولي يكلف «التنمية الصناعية» بالتواصل مع الجهات الحكومية نيابة عن المستثمرين

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مسؤولي هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل.

مدبولي يكلف باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية

وأشار مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إلى المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد مؤخراً لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تتضمنه من جهود لدعم قطاع الصناعة، ومنح حوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من المستثمرين المحليين و الأجانب، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

مدبولي: الدولة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي

وأوضح أنَّه تمّ بالفعل البدء فى ترجمة ما تم الإعلان عنه من خطط خلال المؤتمر، إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية محددة، كما تم تشكيل مجموعات عمل متنوعة لتنفيذ المستهدفات المطلوبة، مؤكّدا أَّن ما تتضمنه الخطط من إجراءات، يأتي ضمن الأولويات القصوى لأجندة عمل الحكومة خلال هذه الفترة، التي يواجه فيها العالم بأسره العديد من التحديات الاقتصادية، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، ودفع قطاعات الصناعة والإنتاج، من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز.

وكشف رئيس الوزراء أنَّه سيتمّ عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة، واطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه.

وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضي، وآلية السداد، لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.