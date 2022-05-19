مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في تصادم ملاكي و«توكتوك» بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم قبل قليل، فيما أصيب شخص رابع، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية «توكتوك»، على أحد الطريق السريعة بمدينة الصالحية الجديدة، شمال محافظة الشرقية، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من قسم شرطة الصالحية الجديدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع دراجة بخارية «توكتوك»، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة آخر بكدمات وكسور متفرقة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الصالحية، والتحفظ على المتوفين داخل مشرحة المستشفى، تحت تصرف الجهات المختصة، تمهيداً لإصدار قرار بالتصريح بالدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

رفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة

رفعت الأجهزة الأمنية أثار الحادث من الطريق، لإعادة تسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.