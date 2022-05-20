حريق هائل في «جنينة نخيل» بواحة سيوة.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

نشب حريق هائل في إحدى مزارع النخيل في قرية «المراقي» بواحة سيوة، وقضت النيران على أشجار نخيل التمر دون معرفة أسباب وقوعه، وانتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحريق.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

وقال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الجمعة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الحريق في مزرعة نخيل، وانتقلت رئيس قرية «المراقي» لمتابعة الموقف، وجرى الدفع بعدد 3 سيارات إطفال من فرع الحماية المدنية في سيوة، وجاري السيطرة على الحريق وإخماده والدخول في مرحلة التبريد.

حصر الخسائر بمزارع سيوة

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة أن الجنينة التي نشب بها الحريق لأحد المزارعين من قرية «المراقي»، وسيتم فور الانتهاء من إخماد الحريق حصر جميع التلفيات والخسار نتيجة الحريق.

وتحرر عن ذلك محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.