ضبط عامل وزوجته سرقا جارتهما المسنة بأطفيح: استغلا وجودها وحيدة بالمنزل

شهد مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، واقعة مأساوية، بعدما تعرضت سيدة مسنة للسرقة حال تواجدها داخل منزلها بمفردها على يد عامل، دخل إلى منزلها لسرقة مصوغاتها الذهبية وحينما حاولت مقاومته اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها عدة إصابات بوجهها.

سرقة مصوغات ذهبية وضرب

تفاصيل هذه الواقعة، بدأت ببلاغ للواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، من قسم شرطة أطفيح، بتعرض سيدة مسنة تبلغ من العمر 78 عاما للضرب والسرقة، حال تواجدها داخل منزلها بمفردها على يد عامل، دلف إلى منزلها لسرقة مصوغاتها الذهبية وحينما حاولت مقاومته اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها عدة إصابات بوجهها، وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان لتهديد هوية المتهم، تبين أنه عامل وزوجته جار المجني عليها.

خطة دبرتها الزوجة

تحريات الأجهزة الأمنية التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، دلت على أن المجني عليها حال تواجدها بمنزلها فوجئت بدخول شخص ملثم نزع عنها مصوغاتها الذهبية التي تتكون من (قرطها وغويشة) وعند محاولتها مقاومته دفعها أرضا أحدث إصابات وكدمات بوجهها.

لصوص خلف القضبان

وأوضحت التحريات أن مرتكبي الواقعة هما جارا المجني عليها، وهما عامل وزوجته، كانت الأخيرة تتردد عليها لمساعدتها نظرا لوجودها بمفردها داخل المنزل ولا تستطيع قضاء حاجتها وأثناء تواجد نجلها في عمله اتفقت مع زوجها على سرقتها.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض عليهما وبمواجهتهما بالواقعة، أقرا واعترفا تفصيليا حول الواقعة، حرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت جهات التحقيق بسرعة التحريات حول الواقعة.