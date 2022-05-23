وزير الرياضة يشيد بإنجاز مصر في بطولة أفريقيا للمصارعة.. أحرزنا 72 ميدالية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز الكبير الذى حققه منتخب مصر للمصارعة في بطولة أفريقيا التي استضافتها المغرب في الفترة من 17 وحتى 22 مايو الجاري، بمشاركة 23 دولة أفريقية، حيث حققت البعثة المصرية 72 ميدالية متنوعة في منافسات المصارعة «الرومانية، والحرة، والنسائية»، بواقع 44 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و13 ميدالية برونزية.

وزير الرياضة: إنجاز كبير وأداء متميز

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاتحاد المصري للمصارعة، وجميع أعضاء البعثة المصرية على هذا الإنجاز بعد تقديم أداء ومستوى متميز في منافسات البطولة الأفريقية في مختلف مراحلها، والتتويج بمعظم ميداليات البطولة، مثنياً على عزيمة وإرادة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطنى للمصارعة، وقدرتهم على إحداث الفارق في منافسات البطولة.

ولاقت البعثة المصرية إشادة واسعة من قِبل الخبراء الدوليين المتواجدين بالبطولة، والذين أثنوا على المستوى الفني والبدنى لجميع اللاعبين، وضمت بعثة المنتخب 60 لاعباً ولاعبة منهم 20 لاعبا ولاعبة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة، واستطاعوا أن يحققوا العديد من الميداليات في منافسات الناشئين والشباب.

9 ميداليات في منافسات المصارعة الروماني

وحقق المنتخب الوطني للمصارعة في منافسات الناشئين، 24 ميدالية منقسمين إلى 9 ميداليات في منافسات المصارعة الرومانى بواقع (6 ذهب و2 فضة وميدالية برونز)، و8 ميداليات في المصارعة الحرة بواقع (6 ذهب، وميدالية فضة، وميدالية برونز)، و7 ميداليات ذهبية في المصارعة النسائية.

وعلى صعيد منافسات الشباب، أحرز لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني 25 ميدالية منهم 10 ميداليات في المصارعة الروماني بواقع (7 ذهب، و2 فضة، وواحدة برونز)، و9 ميداليات في منافسات المصارعة الحرة (5 ذهب، و3 فضة، وواحدة برونز)، و6 ميداليات في المصارعة النسائية بواقع (4 ذهب، وواحدة فضة، وواحدة برونز).

أما في منافسات المصارعة للكبار، فحقق المنتخب الوطني 23 ميدالية منقسمين إلى 10 ميداليات في المصارعة الرومانية (4 ذهب، و3 فضة، و3 برونز)، و9 ميداليات في المصارعة الحرة بواقع (4 ذهب، و2 فضة، و3 برونز)، و4 ميداليات في المصارعة النسائية بواقع (ميدالية ذهب، وميدالية فضة، و2 برونز).