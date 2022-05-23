نائب بـ«التنسيقية»: اتفاقية «الكهرباء المائية» علامة على تحول مصر نحو الطاقة النظيفة

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اتفاقية "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية" مهمة في ظل توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والمتجددة

نائب التنسيقية يعلن موافقته على اتفاقية إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية

وأعلن «إسماعيل» في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية"،الموقعة في القاهرة بتاريخي 10-11-2021 و14-12-202

استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27

وأوضح نائب التنسيقية أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 الذي سيقام في شرم الشيخ، وحيث إن نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة تبلغ نسبتها 18.5% وعند أقصى حمل وفقًا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة خطة الطاقة النظيفة والمتجددة لزيادة تلك النسبة إلى 42 % عشان 2035.

وأشار"إسماعيل" إلى أن مثل تلك الاتفاقيات مهمة وصديقة للبيئة ولا تصدر انبعاثات في توليد الكهرباء، كما أن شروط الاتفاقية ميسرة ومدة سداد القرض 30 عامًا ونسبة العائد بسيطة 2%.