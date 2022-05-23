بعد 15 عاما.. «ستاربكس» تخرج من السوق الروسية بسبب الحرب

قالت شركة ستاربكس، اليوم الاثنين، إنها ستخرج من السوق الروسية بعد ما يقرب من 15 عامًا حيث تنضم سلسلة المقاهي إلى ماكدونالدز، إيذانا بنهاية وجود بعض أفضل العلامات التجارية الغربية في البلاد، وفق ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

انسحاب ستاربكس من المتاجر الروسية

ويشار إلى أنّ ستاربكس ومقرها سياتل لديها 130 متجرا في روسيا، تديرها مجموعة الشايع المرخص لها، مع ما يقرب من 2000 موظف في البلاد، وجاء في بيان صحفي نُشر يوم الاثنين على موقع الشركة الإلكتروني: «اتخذت شركة ستاربكس قرارًا بالانسحاب ولم تعد موجودة في السوق الروسية»، وأكدت سلسلة المقاهي أنها ستواصل تقديم الدعم للموظفين في روسيا، بما في ذلك راتب لمدة ستة أشهر والمساعدة في العثور على وظيفة جديدة.

ماكدونالدز تبيع مطاعهما في روسيا

ويختلف قرار ستاربكس بإنهاء عملياتها في روسيا عن النهج الذي اتبعته بعض الشركات الأجنبية الأخرى، وقالت ماكدونالدز الأسبوع الماضي إنها تبيع مطاعمها في روسيا إلى المرخص له المحلي ألكسندر جوفور لإعادة تسميتها تحت اسم جديد، لكنها ستحتفظ بعلاماتها التجارية، بينما تبيع رينو الفرنسية حصتها الأكبر في أكبر شركة لتصنيع السيارات في روسيا مع خيار إعادة شراء حصة.

عدد من الشركات الكبرى تقطع علاقتها بالسوق الروسية

يقوم عدد كبير من الشركات الغربية الأخرى، بما في ذلك إمبريال براندز وشل، بقطع العلاقات مع السوق الروسية من خلال الموافقة على بيع أصولها في البلاد أو تسليمها إلى مديرين محليين، وأغلقت ستاربكس متاجرها وعلقت جميع الأنشطة التجارية في روسيا، بما في ذلك شحن منتجاتها إلى البلاد ، بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وقالت الشركة، التي افتتحت أول منفذ لها في روسيا عام 2007، إنها ستواصل دعم موظفيها هناك، بما في ذلك رواتبهم لمدة ستة أشهر.