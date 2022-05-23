الكهرباء: مصر سيكون بها ممر أخضر للطاقة النظيفة.. والهيدروجين الأخضر يجذب الاستثمار

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع في الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، موضحًا: «لدينا طاقات متجددة جيدة جدا، وستصل في العام المقبل قدراتها إلى 10 آلاف ميجا وات، أي أننا نتحدث هنا عن قدرات كبيرة، وهناك رؤية بأن تكون مصر فيها ممر أخضر للطاقات النظيفة، وهو ما تهتم به جهات التمويل والمستثمرون».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج اليوم على قناة DMC، أن الهيدروجين عنصر موجود في المياه يتم الحصول عليه من خلال التحليل الكهربي، ويتحول إلى هيدروجين أخضر، إذا كان المصدر المستخدم في التحليل الكهربي يتبع الطاقة النظيفة، أي لم ينتج عنه تلوث للبيئة.

الجديد في صناعة الهيدروجين الأخضر حول العالم

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الهيدروجين الأخضر يستخدم في صناعة مركبات أخرى مثل الأمونيا الخضراء والإيثانول الأخضر، وكلها مواد صديقة للبيئة، موضحًا أنّ أجهزة التحليل الكهربائي للمياه موجودة ومستخدمة منذ سنوات طويلة، ولكن الجديد في الأمر، أن مع زيادة اهتمام العالم بالطاقة النظيفة والطاقات المتجددة أصبح الاتجاه السائد هو إنتاج الهيدروجين من خلال مصدر طاقة صديق للبيئة حتى لا تتلوث.

أهمية الهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أنّ الدولة شهدت توقيع عدة مذكرات تفاهم وستشهد توقيع مذكرات كلها ذات صلة بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والمكونات الناتجة منه، فقد ينتج منه الأمونيا التي تدخل في صناعة الأسمدة، وهناك الإيثانول الذي تستخدمه خطوط ملاحية، موضحًا أن الهيدروجين الأخضر من المواد التي تزيد جذب المستثمرين، إذ أن عددا كبيرا منهم مهتمون في ضخ الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر.