عاجل.. النجم البرازيلي رونالدينيو يصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، اللاعب العالمي رونالدينيو، وكان في استقباله فور وصوله الكابتن أحمد حسن، ومحمد زيدان نجما الكرة المصرية.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن اللاعب البرازيلي وصل القاهرة فى رحلة قصيرة تستغرق يومين، بدعوة من مسئولي إيسترن كومباني «الشرقية للدخان».

الصقر وزيدان يصطحبان الأسطورة البرازيلية

ويصطحب زيدان والصقر النجم رونالدينيو من مطار القاهرة إلى أحد فنادق منطقة الإهرمات، لإقامة حفل استقبال لنجم الكرة البرازيلي، في وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.

ويشارك اللاعب العالمي غدا، في جولة سياحية تضمن منطقة الأهرامات.

ومن المنتظر، أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل مغادرة اللاعب إلى بلاده.