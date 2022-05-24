تطوير شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع في الإسكندرية بتكلفة 1.3 مليار جنيه

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع بمدينة الإسكندرية بتكلفة قدرها 1,3 مليار جنيه؛ لاستيعاب كميات مياه الأمطار ببعض المواقع.

وجاء ذلك خلال عرض وزير التنمية المحلية، إجراءات وجهود الحكومة في الاستعداد لموسم الشتاء وتعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول الماضية على مختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاستجوابات.

تفقد مخرات السيول وسدود الإعاقة

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمتابعة هذا الملف المهم حيث تم تشكيل لجان مشتركة من الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، موضحا أن تلك اللجنة قامت بالمرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة للتأكد من كفائتها والمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء داخل الكتل السكنية وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح الأعطال ووضع خطة زمنية لإحلال وتجديد الأعمدة المتهالكة، وكذا المرور على محطات الصرف الصحي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم السيول والأمطار.

وتابع شعراوي، أنه تم تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات للتأكد من تفهم جميع الجهات المشتركة لمهامها وأدوارها وكذا التنسيقات بين هذه الجهات بموسم الشتاء أو من خلال مشروع التدريب العملي المشترك صقر بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك للوقوف على استعدادات المحافظات لموسم الشتاء وتذليل المعوقات التي تواجهها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم مراجعة الخطة العامة للمحافظات والخطط الفرعية والسيناريوهات المعدة لكافة المخاطر ومنها «الخطة الفرعية للسيول والأمطار الغزيرة / سيناريو السيول والأمطار الغزيرة»، كما تم حصر إمكانيات المحافظات من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة وإمكانيات الجهات المختلفة من المعدات الثقيلة حكومية وغير حكومية ومدى جاهزيتها للاستخدام.

وأضاف الوزير، أنه يتم المرور على مهمات الإغاثة للتأكد من جاهزيتها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، كما يتم تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة وإعداد خريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر لتلك المخاطر وتحديثها.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه يتم المرور على محطات الصرف والمعالجة «طلمبات / خطوط كهرباء بديلة / ماكينات الديزل»، والوقوف على المعوقات ووضع خطة زمنية لتلافيها، كما يتم تشكيل غرف عمليات بالمحافظات تضم ممثلي الجهات المعنية لمتابعة الأحداث خلال فترة الأمطار الغزيرة والسيول والتنسيق بشأنها.

كما استعرض اللواء محمود شعراوي خلال الجلسة جهود الدولة لإصلاح المعدات العاطلة بالمحافظات لمواجهة السيول والأمطار، لافتاً إلى أنه تم الطرح المركزي من خلال الوزارة والإسناد للهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لشراء بعض المعدات للمحافظات لمواجهة أخطار السيول والكوارث بلغ عددها 550 معدة بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه، بالإضافة إلى معدات المحطات الوسيطة التي يتم استخدامها في حالات الكوارث الطبيعية.

استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار

وعن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، قال اللواء محمود شعراوي، إنه تم عقد عدة اجتماعات وزارية وفنية مع الجهات المختصة لإعداد الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، مضيفاً أنه تم التنسيق مع محافظة الإسكندرية، وأسفرت الاجتماعات عن الآتي:

أعدت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، تصور الفصل الجزئي لشبكة تصريف مياه الأمطار بنطاق المحافظة يساهم في استيعاب كمية مياه الأمطار على المحافظة، كما يساهم المقترح بشكل مباشر في تأمين نفقي قناة السويس والمندرة، وتأمين باقي الأنفاق عن طريق تخفيف أحمال مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى حل مشكلات 151 نقطة من النقاط التي تتجمع فيهـا مياه الأمطار بشكل دوري داخل المحافظة.