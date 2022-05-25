اللجنة العليا لضمور العضلات: حالات الأطفال تتحسن بالعلاج

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العليا لضمور العضلات، إن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضمور العضلات ما زالت تعمل بكل طاقتها، حيث إنه ومنذ 10 أيام اللجنة قامت اللجنة بإعطاء العلاج للحالة رقم 40، «المبادرة شغالة ومستمرة، ولكن البروتوكولات بين الوزارة والشركة المنتجة للحقنة بتشوف النتائج الأفضل».

طاهر: إعطاء العقار للمرضى يختلف من دولة لأخرى

وأضاف «طاهر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن بروتوكولات إعطاء العقار للمرضى تختلف من دولة لأخرى، حيث إنه وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا يتم إعطاء العقار للمرضي أكثر من عامين، كما أنه لا يتم إعطاء العقار لأشخاص ذوى أعراض مرضية معينة.

وتابع: «إحنا دلوقتي من متابعات الأطفال الذين تم إعطاؤهم العقار فبدأنا بالأطفال تحت سن السنتين، ولقينا أن فيه نتائج مبشرة، والحمد لله فيه أطفال بدأوا يقعدوا ويقفوا ويمشوا، ونسبيا الحمد لله في خلال شهور أتى العقار فوائده للمرضى».

مصاب بسرطان الحبل الشوكي: عملت 3 عمليات كبيرة في مستشفيات خاصة أنفقت عليها كل ما أملك

من جانبه، قال محمد علي عبدالعزيز، مصاب بسرطان الحبل الشوكي، إنه قد أصيب بسرطان نادر في الحبل الشوكي وانفصل منه جزء لينتقل إلى العصب المتحكم في الإخراج، «بقيت بحارب في اتجاهين، اتجاه الورم الأصلي اللي ملهوش علاج، وعملت 3 علميات كبيرة في مستشفيات خاصة أنفقت عليها كل ما أملك، وعلاج كيماوي وإشعاعي ومفيش حاجة جابت نتيجة».

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أنه وبعد الانفصال الأخير له في الحبل الشوكي تكونت بؤرة من الورم والمياه والدم على العصب الخاص بالإخراج فأصبح لا يتحكم بالإخراج بتاتا، «بقى مطلوب مني أني أحارب الورم، ومطلوب مني عاجلا خلال 15 يوم أني أعمل عملية في مستشفي وادي النيل علشان أشيل البؤرة اللي ضاغطة على عصب الإخراج».