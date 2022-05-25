طلب إحاطة عن إجازات البنوك ومقترح لتطبيق ورديات: «بيشتغلوا 4 ساعات في رمضان»

تقدم عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين في أثناء التعامل مع البنوك وإجراء المعاملات والعمليات البنكية.

نائب يطالب بتطبيق الطوارئ أيام العطلات والمناسبات

وأوضح عضو مجلس النواب، في طلبه أنَّه وردت إليه مجموعة من شكاوى المواطنين، وذلك فيما يتعلق ببعض المشكلات التي تواجههم في أثناء تعاملاتهم اليومية مع البنوك أو في أثناء إجراء عمليات ومعاملات بنكية.

وقال: «في بعض المناسبات لا تتناسب مواعيد عمل البنوك مع متطلبات واحتياجات المواطنين، بمعنى آخر وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مواعيد العمل بالبنوك خلال شهر رمضان الماضي قليلة جداً ولم تكن تتناسب مع كثافة الجمهور ومعدلات المعاملات البنكية التي ينشُدها، إذ رصدنا أن ساعات العمل بالبنوك لا تتعدى 4 ساعات فقط على مدار اليوم، ذلك الأمر الذي يخلق حالة التكدس والاختناق الملحوظ أمام فروع تلك البنوك، في الوقت الذي يمنع البنك دخولهم نظرًا لتعليمات الأجهزة المختصة المعنية لمجابهة انتشار كورونا».

وأوضح عضو مجلس النواب أنَّ أيام الإجازات للقطاع المصرفي كثيرة للغاية، ولا يوجد ما يسمى بحالة طوارئ يتمّ من خلالها السماح للبنوك بالعمل تحت استثناءات لتلبية احتياجات المواطنين، ذلك الأمر الذي يؤدي إلى اضطرار المواطنين للتكدس أمام البنوك قبل موعد تلك الإجازات على أمل الانتهاء من معاملاتهم البنكية، وهو أمر شاق وغير مقبول على الإطلاق، فمن الممكن أن يعمل البنك بنظام الورديات أثناء الإجازات، مما يمنح العاملين به إجازتهم الرسمية إلى جانب تجنب إغلاق البنك، ومن ثم إحداث حالة من السلاسة والمرونة في إتمام المواطنين للمعاملات الخاصة بهم».

عدم وجود سيولة نقدية في الـATM ظاهرة سلبية

وأشار إلى أنَّه «انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية للغاية، تتعارض شكلاً وموضوعاً مع استراتيجيات الرقمنة والميكنة التي تنتهجها الدولة في سبيل التحول الرقمي الشامل، ألا وهي عدم وجود سيولة نقدية في معظم ماكينات الصرف الآلي ATM بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في أوقات الذروة مثل أوقات صرف الرواتب الشهرية أو المعاشات وهو ما يحدث نتيجة تقاعس البنوك عن تغذية تلك الماكينات بشكل دوري يتناسب مع المتطلبات النقدية المواطنين، مما يؤدي إلى اضطرارهم للذهاب إلى مقر تلك البنوك لسحب تلك المستحقات، ما يؤدي إلى التزاحم والتكدس، وهو ما يؤثر سلباً على سير العمل بالبنك ويهدر مجهودات الدولة تماماً في الميكنة والرقمنة».

وطالب النائب بتعديل مواعيد وآليات العمل بالبنوك على أقل تقدير في الفترات الاستثنائية كالأعياد والمناسبات الرسمية، وفترات صرف الرواتب والمعاشات، وذلك كي يتمكن المواطنين من إجراء معاملاتهم البنكية بشكل سهل ومرن، وكذلك تقليل أيام العطلات للقطاع المصرفي وإعادة النظر فيها ووضع خطة عمل تشتمل على بند استثناءات في تلك العطلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي.