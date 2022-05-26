«جنايات مطروح» توافق على تصالح مع قاصر مغتصبة بشرط عقد زواج وشبكة ومهر

قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، برئاسة المستشار بلال أبو السعود، وعضوية المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عبد الرحيم علي مرسي، وبحضور وكيل النائب العام محمد طه، وحسن محمد حسن أمين السر، تأجيل نظر القضيه 8916 لسنة 2021 جنايات مطروح والخاصة بخطف واغتصاب فتاة قاصر إلى 18 يونيو المقبل.

خطف واغتصاب فتاة بمطروح

وتعود أحداث القضية إلى عدة أشهر مضت، عندما قام شاب بخطف فتاة واغتصابها بمطروح، وتبين للمحكمه اعتراف المتهم بالواقعة، وكذلك صحة شهادة الشهود والطب الشرعي.

كما تبين للمحكمة حضور المجني عليها وولي أمرها بالجلسة المنعقدة، إذ ناقشت المجني عليها بحضور والديها من أجل التنازل والصلح والعدول عن الأقوال الثابتة بأوراق القضية، ومن ثم قررت المحكمة قبول ذلك ولكن بشروط.

زواج الفتاة المغتصبة

وقررت محكمة جنايات مطروح ما يلي:-

- عقد زواج شرعي على تلك الفتاة بصورة عرفية لسن الفتاة القاصر بولاية والدها وبالإشهار العام.

- إلزام أهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه.

- إلزام أهلية المتهم بدفع مؤخر مقداره 150 ألف جنيه.

- إلزام أهلية المتهم بتقديم شبكة مقدارها 250 ألف جنيه.

- إلزام أهلية المتهم بتقديم قائمة منقولات زوجية بمقدار 250 ألف جنيه كاملة، وثبوت ذلك بمحضر الجلسة، وفي حال عدم تنفيذها سيتم محاكمة المتهم جنائيا وفقًا للقانون وبأقصى عقوبة.

الحكم في القضية

ومن المقرر النطق في الحكم في قضية الخطف والاغتصاب رقم 8916 لسنة 2021 جنايات مطروح، في جلسة 18 يونيو المقبل.