«درويش»: الدولة لن تسمح باستمرار التعديات على الأراضي الزراعية

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة لن تسمح باستمرار التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

التعديات على الأراضي الزراعية

وقال «درويش» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة الإجراءات التي تم إتخاذها لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة: «لدينا مشكلة تتعلق بالتعديات الجديدة كيف تحدث على أرض الواقع»، لافتًا إلى أن هذا الملف لن يتم إغلاقه، وتوجه الدولة يستهدف مواجهة الأزمة واقتلاعها من جذورها.

واستطرد النائب عمرو درويش، قائلًا: «البناء على الأراضي الزراعية يحدث حتى الآن ولن يتغير شيئ» .

تقنين أملاك الدولة

وقال اللواء وائل سعدة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والعمليات ومشرف على ملف تقنين أملاك الدولة، إن الحكومة لم تقصر في ملف التعديات على الأراضي الزراعية، والمخالفات الحالية نتيجة تراكم سنوات، مضيفًا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحل سيستغرق بعض الوقت لمواجهة مخالفات تحدث منذ سنوات.

ومن جانبه، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «الدولة ستحقق المطالب التشريعية في ملف التصالح، ولكن يجب منع أي مخالفات مستقبلًا».