محافظ بورسعيد يطلق إشارة بدء رالي التزلج بالعجلات بمشاركة 800 متسابق

اطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إشارة بدء رالي للتزلج بالعجلات "Free Roller Skate" في نسخته الأولى، اليوم الجمعة، في أكبر مضمار مفتوح بشارع رئيسي بطول 4 كم تقريبًا، ويعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، تحت رعاية محافظة بورسعيد وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.

يأتي في ضوء استعدادات محافظة بورسعيد والهيئة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي 2022، وبداية لعدد من الفعاليات التي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد، من بينها إضافة أنماط سياحية جديدة، ومنها نمط السياحة الرياضية خاصة رالي الدراجات الذي يحظى باهتمام كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.

الرالي الأول من نوعه لمحبي التزلج في مصر

ويعد رالي بورسعيد الأول للتزلج بالعجلات الأول من نوعه في مصر، لمحبي رياضة التزلج من جميع أنحاء الجمهورية.

وخلال بيان صحفي رحب محافظ بورسعيد بالمشاركين بالمارثون من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، مشيدا بالقائمين على تنظيم تلك الفعالية الرياضية والسياحية.

المحافظ: بورسعيد جاهزة دائما لتنظيم الفعاليات السياحية

وأضاف المحافظ أن بورسعيد على الدوام جاهزة لتنظيم الفعاليات والمناسبات التي تعمل على عودة المحافظة إلى مكانتها السياحية، وكذلك التوسع في الأنشطة الرياضية المرتبطة بالسياحة، وقدم المحافظ الشكر إلى الشباب والأطفال المشاركين في الرالي الذي بلغ عددهم أكثر من 800 متسابق.

وبدأت فعاليات الرالي في تمام الساعة 8 صباحا، بشارع عاطف السادات «طرح البحر»، ويعقبه حفل فني من الفلكلور البورسعيدي في حديقة السلام لإحدى فرق السمسمية.

شهد الاحتفالية اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وسماح الليثي رئيس هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، وعبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة.