وزيرة التجارة تدعو الشركات الإماراتية لزيارة المدن الصناعية المتخصصة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي المصري يشهد تطورا ملموسا خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي، والذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة سواء في معدلات النمو ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية في تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27 %.

مصر تمتلك العديد من المدن الصناعية

وقالت إن مصر تمتلك حاليا العديد من المدن الصناعية المتخصصة ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكي والتي ستجعل من مصر مركزاً لتصنيع الجلود بدءاً من الدباغة ووصولا إلى المنتج النهائي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع.

تصريحات الوزيرة جاءت عقب مشاركتها في لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برؤساء 30 شركة من كبريات الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج، والذي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ونظمه مكتب التمثيل التجاري بدبي.

الحكومة المصرية لا تألو جهدًا في تهيئة بيئة الأعمال

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية لا تألو جهدًا في تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، موجهةً الدعوة إلى الشركات الإماراتية للاطلاع على المدن الصناعية المتخصصة في مصر والسعي لزيادة تواجدهم في السوق المصري، للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق اللإفريقي.

وفي هذا الإطار لفتت جامع إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً على الرغم من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 نحو 3 مليارات و623 مليون دولار، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع الشركات الإماراتية من خلال المكتب التجاري المصري بدبي لتقديم كل الدعم والمساهمة في تذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الإمارتية المستثمرة في مصر.