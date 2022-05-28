تأجيل محاكمة متهم في «أحداث جامعة الأزهر» لـ25 يونيو

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث جامعة الأزهر» لـ25 يونيو الجاري؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

ووجهت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين تهم تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم في 2013.