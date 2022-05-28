مسؤول زراعي يحذر من أخطر الآفات وعدو الزراعة الأول «النيماتود»

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إنه مع دخول الصيف وارتفاع حرارة التربة تظهر أخطر الآفات الزراعية التي تصيب الحاصلات الزراعية وتعطل الأراضي وتمنع زراعة محاصيل مهمة ومربحة وهي النيماتودا»، موضحاً أنها كائن دقيق ومزعج وتظهر في كل أنواع البيئات تقريباً، وفي التربة كما في النبات وخاصة جذوره، خاصة أنها مقاومة للجفاف لفترة طويلة وتكاثرها سريع وهي صديقة لفطريات التربة (أعفان الجذور) التي لا تصيب النبات إلا من خلال الجروح.

وأضاف أن أهم بند في القضاء عليها هو مبدأ المنع بمنع غزوها للأراضي عن طريق الأسمدة العضوية أو المواد النباتية المصابة، فالوقاية أهم من العلاج، وذلك بإعداد نظام للمزرعة عن طريق الوقاية من خلال الحجر الزراعي بعدم التعامل مع أي مصدر للسماد العضوي أو الكمبوست أو للتقاوي أو للشتلات إلا بالمضمون منها جيداً، وعمل النظافة الصحية الدورية والمتابعة المستمرة، والعمل بشكل دائم على معاملة تربة المشتل معاملة جيدة بالمبيدات النيماتودية والتأكد من خلوها تماماً من النيماتودا أو غيرها من أحياء التربة الممرضة.

تنظيف أو تبخير جميع الأدوات والآلات المستعملة في المشتل

أضاف أنه كذلك يتم تنظيف أو تبخير جميع الأدوات والآلات المستعملة في المشتل وأرضيته وممراته وكذلك أماكن تخزين وتداول المواد النباتية المستعملة تفادياً لأي انتقال محتمل من النيماتودا إلى المشتل والشتلات المنتجة، كما تشمل إجراءات النظافة الصحية في الحقل التخلص وبشكل مستمر من الحشائش لأنها تشكل مصدراً دائماً للعدوى بكثير من النيماتودا التي تصيبها كنيماتودا تعقد الجذور مثلاً وكذلك عدم زراعة نباتات قابلة للإصابة على جانبي قنوات الري وعدم مرور هذه القنوات بحقول ملوثة بالنيماتودا قبل وصولها إلى الحقول الخالية منها.

تابع أنه يجب التأكد من نظافة جميع الأدوات والآلات الزراعية قبل استعمالها وذلك لمنع انتشار النيماتودا بواسطة حبيبات الطين الملوثة أو الأجزاء النباتية المصابة العالقة بها وعند علاج النيماتودا لا بد من علاج يجب العمل على ألا يتم البدء في علاج أعفان الجذور وهناك إصابة بالنيماتودا وخاصة نيماتودا التقرح، وعند علاجها في وجود الملوحة يجب البدء أولاً في علاج الملوحة ثم علاج النيماتودا ثم علاج أعفان الجذور، ومن الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لتخفيف مشاكل النيماتودا هو وجود فرصة لتبوير مناطق الإصابة الشديدة بالتبادل مع مناطق أخرى.

مكافحة النيماتودا بالتبوير

أكد أن فكرة مكافحة النيماتودا بالتبوير تعتمد على حرمان النيماتودا من الغذاء بسبب غياب عائلها النباتي وبالتالي موتها وموت النيماتودا نتيجة للجفاف والحرارة فالحرث المتكرر سيعرض سطح التربة للجفاف والحرارة بواسطة الرياح والشمس وبالتالي يؤدى ذلك إلى موت معظم أنواع النيماتودا.