النائب محمد حلاوة: أزمة الغذاء الحالية عالمية وليست مرتبطة بمصر ..أدعو وزارة التموين للتوسع فى إقامة المعارض لربط الأسعار والتخفيف على المواطنين.. وتوافر السلع الاستراتيجية نجاح للدولة المصرية

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن أزمة الغذاء الحالية عالمية نتيجة لمجموعة من الأزمات الدولية المعروفة حاليا وليست مرتبطة بمصر ، مشيرا فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس إلى أن توافر السلع الأساسية والاستراتيجية فى الأسواق أكبر نجاح يحسب للدولة المصرية فى ظل اضطراب الأسواق العالمية وسلاسل التوريد وإحجام كثير من البلدان المصدرة للسلع الغذائية عن التصدير

ودعا النائب محمد حلاوة وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التوسع فى إقامة معارض السلع الغذائية فى القاهرة والمحافظات ، ودعوة كبار المنتجين المحليين للمشاركة بها بما يعمل على عرض المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية ومنع الزيادة غير المبررة فى الأسعار

وأكد النائب محمد حلاوة، فى كلمته ،خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة الموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين،أن أزمة الغذاء العالمية لها تبعات على زيادة الخامات ومدخلات الإنتاج وأسعار الشحن.

وتابع النائب محمد حلاوة: نحن أمام أزمة تضخم عالمية، وأزمة توافر المواد الخام والتعبئة والتغليف سواء في المنتجات الصناعية أو الزراعية ، الأمر الذى يتسبب فى مشاكل بشأن توفير منتجات التجزئة بالأسعار المناسبة وفى التوقيتات الملائمة للمستهلكين

واقترح النائب محمد حلاوة على وزاة التموين، التوسع في إقامة المعارض للتخفيف عن كاهل المستهلكين، لاسيما وأن المعارض تساعد في خلق منافسة بين التجار، بما يجعل المواطن يتمتنع بميزة تنافسية، مشيرا إلى ضرورة طمأنة المواطنين، على الأرصدة الاستراتيجية مثل الزيت والقمح والسكر في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

كما شدد النائب محمد حلاوة، على ضرورة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بضبط المواصفات الخاصة بالغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى دورها في أهمية ضبط الأسعار في السوق لصالح المواطن.