عاجل.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم فعاليات افتتاح مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وهو المؤتمر الذي يُنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، فضلاً عن عدد من الخبراء المصريين بالخارج.

ويستمر المؤتمر على مدار يومين، ويضم 12 جلسة نقاشية حول عدد من الموضوعات المختلفة، وتتناول فعاليات المؤتمر قضية توطين الصناعة، واستعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، ومستقبل الصناعة والتكامل بين مصر وإفريقيا، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وصناعات المستقبل، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والصناعات الطبية، والصناعات الغذائية، وغيرها.