مستوطنون يقتحمون مسجد النبي يونس.. وإصابات في صفوف الفلسطينيين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص والاختناق بالغاز في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة حلحول شمال محافظة الخليل الفلسطينية.

عشرات المستوطنين وصلوات تلمودية

وأوضحت الوكالة، أنَّ قوات الاحتلال داهمت البلدة لتأمين حماية عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس في البلدة لإقامة طقوس تلمودية في المكان وهو الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم والساق.

وقالت الوكالة إنَّ آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل، فضلًا عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق عولجوا ميدانيًا على الفور من قبل طواقم الهلال الأحمر، التي تعرضت أيضًا لإطلاق الرصاص من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت «وفا»، عن مصادر في الأوقاف الإسلامية أن المستوطنين اليهود الذين اقتحموا محيط مسجد النبي يونس في حلحول، أزالوا العلم الفلسطيني من على المسجد ودنسوه تحت حراسة مشددة من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنَّ الجنود اعتلوا أسطح المنازل المجاورة لمسجد النبي يونس.

15 حافلة و20 سيارة

ولفتت الوكالة إلى أنَّ عدد الحافلات التي أقلت المستوطنين بلغت 15 حافلة و20 سيارة، مشيرة إلى أن عملية الاقتحام التي تخللها محاولة خلع شبابيك المسجد، وإطلاق النار على مأذنته وسط هتافات وتصفيق المستوطنين، استمرت لما يقرب من ساعتين.

كما أفادت الوكالة بأنَّ قوات الاحتلال اقتحمت مبنى مديرية أوقاف شمال الخليل في بلدة حلحول والملاصقة لمسجد النبي يونس، لافتة إلى أنَّها اقتحمت أيضًا مبنى مدرسة وروضة جيل الأمل التابعة للجنة زكاة البلدة.