مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تواصل فعاليتها في مدينة شرم الشيخ

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أعمال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق الوزيرة في الجولة، السفير هشام بدر، المنسق الوطني لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقامت الدكتورة هالة السعيد بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الاجتماعات التي بدأت اليوم للاطمئنان على التجهيزات كافة دون وجود ما يعرقل الفعاليات، كما زارت المركز الصحفي بمقر انعقاد الاجتماعات، حيث رحبت بالإعلاميين والصحفيين المتواجدين من وكالات الأنباء المختلفة، للعمل على تغطية الفعاليات.

توفير الدعم اللازم للمشاركين وممثلي الجهات المختلفة

ووجهت «السعيد»، خلال جولتها بضرورة توفير الدعم اللازم للمشاركين وممثلي الجهات المختلفة، ومتابعة التحديات التي قد تواجه أيًا منهم، مشدده على انتشار جميع فرق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحفاظ على سير الجلسات المنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية.

ويُشار إلى أن فعاليات اليوم الأول تتضمن اجتماع مجالس إدارات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدة جلسات حول: «تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: عامل تمكين رئيسي للتعافي الشامل والتنمية المستدامة»، و«التكيف مع التغيرات المناخية من أجل سبل عيش مستدامة: مبادرة حياة كريمة كدراسة حالة»، و«التحول الرقمي في الخدمات المالية: عصر التكنولوجيا المالية».

اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المستشارين في البلدان الإسلامية FCIC

كما تشمل اجتماع «الجمعية العامة لاتحاد المستشارين في البلدان الإسلامية FCIC»، وجلسات حول «توسيع نطاق تمويل المناخ لدفع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في عالم ما بعد كوفيد-19، إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التوظيف المستدام والاستثمار المؤثر»، فضلا عن اجتماع لجنة المراجعة الفنية لصندوق العيش والمعيشة، وحفل تدشين مقر القاهرة الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

جدير بالذكر أن الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة بين 1 و4 يونيو، يُشارك بها وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة، كما يشارك في الفعاليات المنعقدة خلال الاجتماعات ممثلون لمؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، فضلًا عن ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.