«الصحة» توضح آلية دفن وفيات مرض «جدري القرود» حال ظهوره

وجهت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة الطب الوقائي، خطابا لمديريات الشؤون الصحية؛ لتوضيح آلية تشخيص مرض جدري القرود، والتعامل مع الحالات المشتبه فيها والحالات المخالطة للمرض، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين.

إجراءات دفن وفيات جدري القرود

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي كقاعدة عامة فإن إجراءات مكافحة العدوي التي يتم اتباعها في حالات الوفاة هي نفس الحالات التي يتم التعامل معاها في حال الحالات المصابة.

وتابعت الوزارة لابد من اتباع الإلتزام التام بالإحتياطات الوقائية لمكافحة العدوي بما في ذلك ارتداء الادوات الوقائية اللازمة عند الغسل والدفن أو التكفين أو التشريح.

واوضحت الوزارة أنه بعد الانتهاء من الإجراءات المعتادة في الدفن داخل المنشآت الصحية يجب وضع الجثة في أكياس بلاستيكية محكمة ومخصصة لهذا الغرض والحفاظ علي عدم تلوثها من الخارج وذلك في حالة وجود تقرحات علي الجثة .

حلو مصر من مرض جدري القرود

واضافت الوزارة،علي جميع العاملين علي جميع مراحل تجهيز الجثة اتباع كافة تعليمات طرق مكافحة العدوي، مشيرا إلي اعراض مرض جدري القرود وهي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والحمي والصداع وتكسير في عضلات الجسم و فقدان الطاقة وظهور طفح جلدي، وتورم الغدد الليمفاوية.

واكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر خالية من مرض جدري القرود أو أي حالات مشتبه بها في مصر، لافتة الي توفير الكواشف المعملية داخل المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، مطمئنة المواطنين من توفير لقاح مرض الجدري الذي يقي من مرض جدري القرود بنسبة تصل الي ٨٥%.