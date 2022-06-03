توريد 193 ألف طن قمح لصوامع بني سويف منذ بداية موسم الحصاد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، حيث وصلت الكميات الموردة إلى صوامع وشون المحافظة لأكثر من 192 ألفا و933 طنا، بنسبة 83.8% من المستهدف توريده للعام الحالي.

متابعة دقيقة لأعمال توريد القمح في بني سويف

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، والتأكد من صرف مستحقات الموردين أولا بأول.

وناقش محافظ بني سويف، تقريرا أعده المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقا، بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

لجان لفرز جوردة الأقماح وصرف مستحقات المزارعين

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوهاً عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة «خيش وبلاستيك»، وذلك بكافة الشون والصوامع.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، قد بلغت 128 ألفا و649 فدانا بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.