انطلاق عروض مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا في مصر.. اليوم

تنطلق مساء اليوم عروض أفلام مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بمصر بمدرسة الجيزويت بالفجالة كأول عرض للأفلام المتنافسة علي جوائز الدورة الـ 24 للمهرجان .

ومن المقرر أن تشهد مدينتي القاهرة والإسكندرية عروض وفعاليات خاصة بالمهرجان من بينها عرضا لأفلام المهرجان بالجامعة البريطانية بالشروق يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 فيما وتستقبل الجامعة الحفل الختامي يوم الأحد 12 يونيو وسط تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما.

وتستقبل مدينة الإسكندرية عرضا للأفلام بالمركز الثقافي الفرنسي يوم الأحد بعد القادم، مع الإحتفال بختام المهرجان بالقاهرة وندوة وعرضا لمجموعة من الأفلام يوم 24 يونيو الجاري بدار أوبرا الإسكندرية.

رئيس المهرجان يكشف تفاصيل الدورة الـ 24

وقال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان بمصر فى تصريحات صحفية أن الدورة الـ 24 من عمر المهرجان تقام وسط زخم من الفعاليات تشهدها مدينتي القاهرة والإسكندرية بعد عودة المهرجان ليقام واقعيا وليس أون لاين كما حدث في الدورتين السابقتين بسبب جائحة كورونا.

وأشار الي أن الفعاليات الخاصة بالمهرجان ستمتد الي طوال العام، حيث ستكون هناك مزيدا من الفعاليات والإحتفاليات والعروض الخاصة بالأفلام وورش صناعة الأفلام القصيرة جدا والندوات حولها بالعديد من النقاط والمراكز الثقافية من بينها ورشة لإنتاج الفيلم القصير وتجربة العمل من خلال مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ويحاضر في الفعاليات الناقد والسيناريست سيد عبد الخالق مدير برنامج الورش الندوات بمهرجان أسوان وورشة لموسيقي الفيلم القصير وتأثير الموسيقي في الفيلم، ويحاضر فيها الدكتور مروان فوزي وورشة لإنتاج فيلم الرسوم المتحركة القصير والتجربة في مصر ويحاضر فيها الأستاذ محمد دندراوي وتقام هذذه الورش جميعا بمدرسة الجيزويت خلال أيام 4 و7 و8 يونيو الجاري.

مد باب التقديم للمشاركة فى مسابقة VS-film

وكشف «أبونار» عن قرار إدارة المهرجان بمصر بمد باب التقديم للمشاركة في مسابقة VS-film التي تقام للعام الثالث علي التوالي حتي نهاية أغسطس المقبل علي أن تقام المسابقة وعروضها خلال شهر أكتوبر 2022 وإعلان الأفلام الفائزة في حفل الختام من جانبها أكدت الدكتورة ريم لطفي منسق عام المهرجان الفرنسي بالشرق الأوسط أن المهرجان نجح في نشر صناعة الأفلام القصيرة جدا والتي لاتتجاوز مدتها الخمس دقائق في مصر وغيرها من البلدان التي تعرض أفلام المهرجان ويصل عددها هذا العام الي 31 دولة تقريبا حول العالم.

وأوضحت أن إدارة المهرجان بفرنسا تدرك تماما أهمية عروض أفلامه بمصر كونها من الدول الرائدة في مجال صناعة الأفلام ولجمهورها العاشق لكل الألوان السينمائية لذلك فهي حريصة علي متابعة كل التفاصيل الخاصة بالمهرجان بمصر والتنويه عنها بكل وسائل الإعلام الفرنسية التي تغطي أحداث المهرجان والحسابات الشخصية والموقع الخاص بالمهرجان.

وذكرت أن المهرجان إستحدث مؤخرا مسابقة جديدة لأفلام الـ 48 ساعة حيث خلالها يتقدم المتسابق بمشروع فيلمه مع الإعلان عن إفتتاح المهرجان وإنطلاق فعالياته ويحصل بعدها علي موافقة لجنة الإختيار ويبدأ بعدها علي الفور في تنفيذ مشروع فيلمه في 48 ساعة ليعرض بعدها علي لجنة التحكيم والجمهور لتقييمه قبل ختام المهرجان مباشرة.