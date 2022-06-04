حزن ببني سويف لوفاة رئيس جنايات بورسعيد بعد أيام من رحيل والدته

لم تمر سوى 6 ايام فقط على وفاة والدته، حتى لحق ابنها المستشار أشرف محمد علي حسين، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، عن عمر يناهز 58 عاماً، وذلك قبل دقائق من بدء إحدى جلسات المحاكمة، عقب شعوره بحالة إعياء في ناحية القلب، وبعدها دخل في حالة إغماء، وعند وصول الإسعاف، تم إعلان وفاته في استراحه القضاة بمحكمة بورسعيد.

حزن في بني سويف مسقط رأس رئيس جنايات بورسعيد لوفاته

حالة من الحزن انتابت أهالي قرية «الجفادون»، بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، لوفاة أحد أبنائها، المستشار أشرف محمد على حسين، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، بعد أيام قليلة من وفاة والدته، التي غيبها الموت يوم 29 مايو الماضي.

صفحات التواصل الاجتماعي تتحول الى سرادق عزاء لنعي المستشار أشرف محمد علي

ونعى عدد كبير من أبناء مركز الفشن ومحافظة بني سويف الفقيد في انتظار وصول جثمانه لتشييعه من محافظة بني سويف عقب تأدية صلاة الجنازة عليه، وولد المستشار أشرف محمد على حسين في التاسع من مارس عام 1964، وحاصل علي ليسانس الحقوق عام 1985 جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، وتم تعيينه بالنيابة العامة "معاون نيابة" بتاريخ 4/3/1987، كما عين رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف بتاريخ 30/6/2010

وانتقل الفقيد الي محكمة جنايات بورسعيد منذ 5 أشهر، بعد الانتهاء من الحكم في قضية عبد الرحمن نظمي، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية، والشهير بـ«سفاح الإسماعيلية»، والتي حكم فيها بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمداً فى وسط الطريق بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين.