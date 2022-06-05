انطلاق فيلم «تحت السموات والأرض» في دور العرض المغربية بعد أيام

ينطلق الفيلم الروائي بين السموات والأرض للمخرج روي عريضة في دور العرض المغربية بـ5 مدن متفرقة، وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالمغرب ابتداءً من شهر يونيو القادم، إذ يُعرض الفيلم يومي 9 و11 يونيو في مدينة طنجة، وأيام 12 و13 و14 يونيو في مدينة الرباط، ويوم 17 يونيو في مدينة القنيطرة، ويومي 23 و28 في العاصمة الدار البيضاء، ويوم 2 يوليو في مدينة أغادير.

جائزة مهرجان طرابلس السينمائي

فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان طرابلس السينمائي، وبجائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشارك الفيلم في عدة مهرجان دولية منها مهرجان «لا روش سور يون» الدولي للأفلام بفرنسا، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، ومهرجان هاينان آيلاند السينمائي الدولي بالصين، ومهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، مهرجان تورونتو السينمائي العربي في كندا، ومهرجان كورونادو السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية.

نال تحت السموات والأرض إشادات نقدية عديدة، إذ كتب عنه موقع «Cineurope»: «يمتلك روي عريضة مقومات صانع أفلام شجاع بارع، تجعلنا نتطلع لنرى كيف ستستغل موهبته تحت لواء موارد أكبر، ولقطات رائعة تحت الماء بعدسة آرثر لوترز تضيف إلى الفيلم مستويات مدهشة من التشويق، استغلها المخرج لإضفاء تأثير مذهل على الفيلم».

فيلم تحت السموات والأرض

أحداث فيلم تحت السموات والأرض تدور في بيروت، فرغم الحالة الأمنية غير المستقرة بسبب سلسلة من تفجيرات السيارات المفخخة في العاصمة اللبنانية، يقرر الشاب آلان صاحب الـ32 عامًا أن يدير ظهره إلى كل هذه الأحداث المزعجة، ليحاول كسر الرقم القياسي في الغوص العميق.

"تحت السموات والأرض" من تأليف وإخراج روي عريضة، ومن بطولة آلان نجم، ناتالي جابيوت، توفيق خريش، رالف شويري، إللي لطيف، روني خوري ورولاند نجم، وإنتاج شركة STANK، وتتولى MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي، فيما توزعه شركة Indie Sales خارج العالم العربي.

روي عريضة مخرج لبناني ولد في بيروت، وتخرج في مدرسة السينما والتليفزيون بجامعة «بي إس إل» للأبحاث بباريس، حيث درس بقسم الإخراج.

بعد تخرجه في 2011 أصبح روي يدير أعماله بين باريس وبيروت، كما وزع اهتمامه بالأفلام الروائية والوثائقية بالتساوي. وفي ٢٠١٢ شارك في تأسيس شركة STANK للإنتاج في باريس. ويُعد فيلم تحت السموات والأرض هو أول أفلامه الروائية الطويلة كمخرج.