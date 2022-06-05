افتتاح أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بـ«جامعي بني سويف» بـ12 مليون جنيه

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، يرافقه الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي، بتكلفة 12 مليون جنيه، والتي تتضمن وحدة غسيل كلوي الأطفال والتي تعد الأولى من نوعها في المحافظة وشمال الصعيد لما تملكه من وحدة غسيل بريتوني.

تطوير وحدة غسيل كلوي للكبار

وقال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب في جامعة بني سويف، إنه جرى تطوير أقسام وحدة الغسيل الكلوي بالكامل داخل المستشفى بتكلفة إجمالية تخطت 12 مليون جنيه، حيث تم استحداث قاعة فصل البلازما بتكلفة 1.7 مليون جنيه لخدمة مرضى الأمراض المناعية وأمراض ضعف الأعصاب المناعي وضعف العضلات وتجهيز قاعة لمرضى زراعة الكلى كنواة لإنشاء وحدة زراعة الكلى بالمستشفى الجامعي.

44 ماكينة غسيل كلوي بالمستشفى الجامعي ببني سويف

وأشار عميد كلية الطب إلى أن الوحدة تحتوي على عدد 44 ماكينة غسيل كلوي، منها 4 أجهزة غسيل كلوي عالية الكفاءة وفصل البلازما، وذلك لخدمة الحالات المترددة على المستشفى، كما تم استحداث قاعة الغسيل البريتوني وهي القاعة الوحيدة بمحافظة بني سويف، كما تم استحداث قاعة الغسيل الدموي عالي الكفاءة، كما تم انشاء وحدة الغسيل الكلوي للأطفال وتعتبر تلك الوحدة الأولى من نوعها في محافظات شمال الصعيد حيث إنها مستعدة بالكامل لاستيعاب جميع حالات الغسيل الكلوي للأطفال بالمحافظة.

رفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي

وأكد عميد كلية الطب ببني سويف أن وحدة غسيل الأطفال مستعدة لاستقبال 64 طفلًا بدلًا من 11 طفلًا، كما تم رفع كفاءة جلسات الغسيل الكلوي لمرضى فيروس سي السلبي من 28 مريضًا إلى 96 مريضًا، ورفع جلسات الغسيل الكلوي لمضى فيروس سي الإيجابي من 24 مريضًا إلى 64 مريضًا، كما تم رفع كفاءة قاعات الغسيل الكلوي وعددها قاعتان من 200 جلسة إلى 400 جلسة، وتم استحداث قاعة التدخلات الكلوية شاملة تركيب قساطر الغسيل الكلوي، وأخذ عينة الكلى أيضًا.