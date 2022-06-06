شلل مروري في شوارع لندن بسبب إضراب العاملين بمترو الأنفاق

أدى إضراب العاملين بمترو الأنفاق إلى توقف الحركة في لندن، مع إغلاق المحطات ومشاهدة طوابير ضخمة في محطات الحافلات، ونصحت الإدارة المواطنين بعدم استخدام المواصلات، محذرة من حدوث اضطراب شديد عبر شبكة المواصلات في المدينة.

الوظائف والمعاشات التقاعدية

وبحسب صحيفة إيفننج ستاندرد البريطانية، نفذ أعضاء اتحاد العاملين بالسكك الحديدية والبحرية والنقل RMT إضرابًا لمدة 24 ساعة، بسبب نزاع مستمر حول الوظائف والمعاشات التقاعدية، وقالت هيئة النقل في لندن TfL إن بعض خدمات القطارات ستعمل، ولكن سيجرى إغلاق العديد من المحطات، خاصة تلك الموجودة في وسط وجنوب لندن، في حين أن البعض الآخر قد يفتح لفترات محدودة فقط.

بعض الخطوط لا تزال تعمل لكن الباقي مغلق تماما

وقالت المنظمة إن هناك خدمة جيدة على خطوط «ميتروبوليتان، أوفرجراوند، إليزابيث، دي إل آر، وترام» لكن بقية خطوط مترو الأنفاق التي كانت تعمل، باستثناء خطوط «وترلو آند سيتي» و«فكتوريا»، مغلقة تماما، وقيل إنه جرى إغلاق حوالي 30 محطة في وقت سابق من اليوم، بما في ذلك المراكز الرئيسية تشارينج كروس، ومارليبون، وأكسفورد سيركس، وواترلو.

4 آلاف موظف شاركوا في الإضراب

وبحسب صحيفة «مترو» البريطانية قال الركاب إنهم سئموا من إضراب العاملين بالمترو التي تمنعهم من الذهاب إلى العمل بانتظام، إذ أضرب ما يصل إلى 4 آلاف من موظفي المترو في لندن، مما أدى إلى خلق صعوبات لرواد المترو، بما في ذلك الوصول إلى العمل واصطحاب أطفالهم إلى المدرسة، وأظهرت صور الركاب المرتبكين، وأمامهم بوابات مغلقة خارج المحطات وطوابير تتشكل على الطرق وفي محطات الحافلات وسط طقس صعب.