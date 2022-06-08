نصائح يجب اتباعها عند شراء هاتف محمول مستعمل «علشان ماتتخدعش»

الرغبة في شراء هاتف بإمكانيات عالية تجعل التكلفة مرتفعة، ما يجعل الكثيرين يلجأون إلى شراء هاتف مستعمل نظرا لانخفاض أسعاره مقارنة بالمستخدم لفترة من قبل الأشخاص.

وقبل الشراء هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء هاتف مستعمل وفقا لما قاله تاجر وصاحب أحد محال الهواتف المحمولة أحمد عصام في حديثه لـ«الوطن».

نصائح عند شراء هاتف مستعمل

تجنب شراء الهواتف مجهولة المصدر.

ابتعد عن شراء هاتف كوبي أو غير أصلي، لذا ركز على تواجد رقم تعريف الهاتف وهو ما يسمى بالسيريال نمبر وهو مكتوب على الكرتونة، حتى تطمئن أن الجهاز أصلي وأيضا التعرف على تاريخ استخدام الهاتف والمعلومات المتاحة عنه، وحتى لا تعرض نفسك للمشاكل أيضا ويكون الهاتف مسروقا.

يمكن معرفة الهواتف المقلدة مباشرة بالنظر إلى صورة للهاتف الأصلي على الإنترنت ومقارنتها بالهاتف الموجود في يدك وإذا وجدتها مختلفة فيكون الهاتف ليس أصليا.

تأكد من شراء هاتف مستعمل من أشخاص موثوق منهم ومتاجر ذو سمعة جيدة.

انظر لحالة الهاتف جيدا من ظهره خاصة وملاحظة إذا ما كان به خدوش أو تجريح فهذا يقلل من سعره كثيرا.

ضع شريحتك في الهاتف وقم بإجراء مكالمة لاختبار الشبكة، وجرّب السماعة الداخلية والخارجية.

اذهب إلى العديد من الأماكن والمحال وابحث عبر الإنترنت، فيجب ألا تتعجل عند شراء هاتف مستعمل فيمكن شراء هاتف مستعمل مر عليه فترة بنفس ثمن هاتف جديد ولكن فى الفئة المتوسطة.

من الأفضل قبل الشراء تحديد الموديل الذي تريد شراءه حتى لا تتشتت وتحتار ماذا يجب أن تختار بعد الذهاب إلى المحال المختلفة والاطلاع على الأنواع والموديلات المتعددة المتواجدة بالأسواق.

انظر إلى الهاتف جيدا وتأكد من عمل جميع الأزرار بدون أي تعليق، وتأكد من عمل البصمة إذا كان يعمل بها، كما يجب أن تقوم بإلقاء نظرة على فريم أو إطار الموبايل الجانبي ولاحظ نهاية الشاشة والظهر من الجانب حتى تلاحظ وجود أي عيب في التقفيل.

في حالة شراء الهاتف من شخص اذهب به إلى أحد محال صيانة الهواتف أو متاجر الهواتف التي تعرفها واطلب منه معاينة الهاتف بدلاً عنك وإخبارك بعيوبه ومميزاته والسعر المناسب له.