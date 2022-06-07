«الإفتاء»: نفخر بتجربتنا الوسطية في مواجهة التطرف

أشاد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بفعاليات مؤتمر دار الإفتاء الدولي، إذ ذكر أن الدولة المصرية لها تعاون كبير بين كل دول العالم من أجل نقل الخبرات، وكذلك التجارب لكل الدول في كيفية مواجهة التطرف والإرهاب، معربًا عن فخرة بالتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب وتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على شاشة «دي إم سي».

«التطرف الديني: المنطلقات الفكرية.. وإستراتيجيات المواجهة»

وأضاف «عمران»، أن مؤتمر دار الإفتاء الدولي جاء تحت عنوان «التطرف الديني: المنطلقات الفكرية.. واستراتيجيات المواجهة»، إذ يهدف إلى مناقشة ظاهرة التطرف والحاجة إلى تكاتف الجميع وتبادل الرؤى المُختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في إطار مكافحة التطرف والتشدد، وتبادل خبرات التجارب الدولية في هذا الشأن، مع الاهتمام الشديد بفتح آفاق أوسع للتعاون البحثي والأكاديمي.

تجربتنا في مواجهة التطرف مستنبطة من عمق الوسطية المصرية

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن هناك تطبيقًا سيتم العمل عليه، ونأمل أن يصل للشباب، لموجهة الفكر التكفيري، خاصة أن الجماعات الإرهابية تستغل شبكات مواقع التوصل الاجتماعي لإيقاع شبابنا، «ونأمل أن الحضور الدولي يحدث بينهم تعاون حقيقي لمواجهة التطرف على المستوى الفكري واستراتيجيات المواجهة»، مؤكدًا أن التجربة المصرية في مواجهة التطرف مستنبطة من عمق الوسطية المصرية، ويتم عرضها من أجل استثمارها والبناء عليها.

مصر قدمت خلال المؤتمر «معرض الشهيد»

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن المؤتمر يشهد حضور ممثلين عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومراكز الوطن العربي المعنيين بمكافحة التطرف، فضلًا عن الهيئات الحاضرة أثنت على تجربة مصر في المواجهة والمضي قدما في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تنال من أمن مصر والأمن العالمي بصورة عامة، مؤكدًا أن مصر قدمت خلال المؤتمر «معرض الشهيد» وهو يعرض إنجازات الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة وكل مواطن قدم روحه لمواجهة الإرهاب.