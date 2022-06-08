موعد عودة رسوم السحب من atm.. أيام قليلة على انتهاء مهلة البنك المركزي

أيام قليلة تفصلنا عن عودة فرض رسوم السحب من atm، حال السحب من ماكينة مخالفة للبنك التابع له الحساب، ويبحث الكثير من المواطنين عن آخر موعد للإعفاء، الذي حدده البنك المركزي تسهيلا على المواطنين في سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك المختلفة، وبدأ ذلك الإعفاء مع بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وجرى تجديد المهلة عدة مرات.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد عودة رسوم السحب من atm، وفق البنك المركزي المصري، إذ تنتهي خلال أيام قليلة.

موعد عودة رسوم السحب من atm

كان من المقرر انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي المصري للإعفاء من رسوم السحب من atm، مع نهاية العام الماضي، لكن أصدر البنك المركزي المصري بيانا يفيد بمد مهلة الإعفاء من رسوم السحب من atm عند السحب من ماكينة صراف آلي غير تابعة للبنك الخاص بالعميل لمدة 6 شهور، على أن تنتهي تلك المدة المحددة يوم 30 يونيو الجاري.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيانه، أنه بعد انتهاء المدة المحددة، سيعود فرض الرسوم على ماكينات السحب مرة أخرى، ليبدأ ذلك من 1 يوليو 2022، وحتى الآن لم يصدر أي بيان من البنك المركزي المصري يفيد بمد تلك المهلة مرة أخرى.

أسباب الإعفاء من رسوم السحب

ويذكر أن البنك المركزي بدأ تنفيذ قرار الإعفاء من رسوم السحب للتخفيف على المواطنين من التزاحم حول ماكينات الـatm، وحتى يعطي الفرصة لهم من سحب الأموال من الماكينات غير المزدحمة، دون قيود، حرصا على سلامة المواطنين.